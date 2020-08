Coronavirus e scuola, troppi positivi tra i prof. Polemica sulle mascherine (Di mercoledì 26 agosto 2020) Settembre si avvicina e diventa incandescente il dibattito sulla riapertura delle scuole , con le polemiche che ne derivano. Oggi è previsto un nuovo vertice , con le regioni del centrodestra in rotta ... Leggi su quotidiano

LegaSalvini : #MUSUMECI: '58 POSITIVI AL CORONAVIRUS A LAMPEDUSA'. #SALVINI: 'MASCHERINE A SCUOLA E CLANDESTINI INFETTI' - Agenzia_Ansa : Positivi i risultati di 20 test sierologici tra il personale scolastico in Umbria. Ora sono in isolamento in attesa… - LegaSalvini : ++ MATTEO BASSETTI E CORONAVIRUS, ATTACCO A TECNICI E AZZOLINA: 'MASCHERINE A SCUOLA? MA CI SIETE MAI STATI?' ++ - pvsassone : RT @lucianocapone: 'Il Commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, su richiesta della ministra Lucia Azzolina, ha indetto una gara… - News24Italy : #Live - Torna l'Europa in Prato. Covid: avanti con i test al personale della scuola -