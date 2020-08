Carvajal: “Non è facile fare amicizia al Real Madrid” (Di mercoledì 26 agosto 2020) In un’intervista ad Esquire, Dani Carvajal ha parlato del suo Real Madrid e del rapporto con i compagni. Questi alcuni passaggi salienti: “Zidane? Non si arrabbia mai, il suo punto di forza è che da fiducia alla squadra, e questo la rende vincente”. Sul suo futuro: “Vorrei ritirarmi qui. Ho vinto tutto con la società e a livello di titoli è difficile chiedere di più ma vorrei vincere la quinta Champions League con il Real”. Poi la confessione: “Non è facile fare amicizia. Il Real è un grande club in cui tutti combattono molto, non c’è tempo per altro e la vita privata è tenuta in disparte “. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Carvajal: “Non è facile fare amicizia al Real Madrid”) Playhitmusic - - corrado611 : @Angelredblack1 @MilanNewsit Perchè Theo Hernandez un anno fa era conosciutissimo vero? Se non sono Carvajal e Varane sono tutte pippe... - ky_gaard : Non sono risse dignitose se non ci sta Carvajal ?? - mefisto94_ : @Giulio_Nosotti @Pirichello Sembra il Carvajal di qualche anno fa, non è male - ACMilansupport3 : @sa_cantone Dani Carvajal non rientra nel gruppo degli esuberi del Real Madrid? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Carvajal “Non I Grimaldi: una galassia siciliana Modica RagusaNews