Briatore e la doppia morale sul Covid (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'imprenditore positivo al test e il Coronavirus usato come una clava per colpire un avversario politico. Un vizio che la sinistra italiana non riesce a togliersi...Il Covid si può battere, gli ultras dell'antivirus no. Sto parlando dei corona-hooligans, quelli per cui la pandemia è un'occasione irripetibile: per pontificare, per crocifiggere, per mettere alla gogna, per attaccare gli avversari. O per semplicemente per farsi notare. Uscire per un attimo dall'anonimato di una carriera incolore, e ottenere il quarto d'ora di celebrità. Flavio Briatore dice quel che dice, fa quel che fa, e ha il carattere che ha. Può stare simpatico o meno. Ma non meritava quel vergognoso pestaggio mediatico per mano degli ultrà del Covid. Non se lo merita nessuno. Quando i giornali – esagerando – hanno ... Leggi su panorama

