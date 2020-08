Bari, Autieri si presenta: «A me piace insegnare calcio» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gaetano Autieri si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Bari Gaetano Autieri, neo allenatore del Bari, si è presentato in conferenza stampa. «Dobbiamo dimenticarci gli obiettivi personali. Costruire le squadre è tanto importante quanto allenarle. A me piace insegnare calcio, trasmettere input, tirare fuori il massimo dal singolo elemento, creare un contesto di gruppo e un modello di gioco importante. Se riusciremo a fare tutto questo, giocheremo da squadra sempre. Non occorre essere sempre belli, ma un gruppo coeso, che sappia battagliare. In casa e fuori giocheremo sempre con lo stesso atteggiamento e con i tre attaccanti». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gaetano Autieri, neo allenatore del Bari, si è presentato in conferenza stampa. «Dobbiamo dimenticarci gli obiettivi personali. Costruire le squadre è tanto importante quanto allenarle. A me piace ins ...

Il Bari, in attesa di formalizzare l’ingaggio del tecnico Gaetano Auteri, ha esonerato oggi l’allenatore della passata stagione Vincenzo Vivarini, i cui risultati (con la sconfitta nella finale promoz ...

Il Bari, in attesa di formalizzare l'ingaggio del tecnico Gaetano Auteri, ha esonerato oggi l'allenatore della passata stagione Vincenzo Vivarini, i cui risultati (con la sconfitta nella finale promoz ...