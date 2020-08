Barcellona, Laporta: “Bartomeu deve dimettersi, minato il morale di Messi” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Bartomeu e il suo consiglio devono dimettersi immediatamente. Hanno minato il morale di Messi per salvarsi dalle turbolenze economiche e sportive che hanno creato. Se si fossero dimessi, ci sarebbe ancora speranza per la permanenza di Messi”. Lo ha scritto sul proprio profilo social l’ex presidente del Barcellona Joan Laporta in merito all’addio dell’argentino al Barcellona per cui sembra mancare ormai solo l’ufficialità. Leggi su sportface

