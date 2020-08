Tsitsipas e Goffin agli ottavi a New York Fuori la Pliskova (Di martedì 25 agosto 2020) Il greco Stefanos Tsitsipas e il belga David Goffin, rispettivamente teste di serie numero 4 e 7, si qualificano per gli ottavi di finale nel "Western and Southern Open", Atp Masters 1000, 4.674.780 ... Leggi su quotidiano

Il greco Stefanos Tsitsipas e il belga David Goffin, rispettivamente teste di serie numero 4 e 7, si qualificano per gli ottavi di finale nel “Western and Southern Open” (Atp Masters 1000, 4.674.780 d ...

TENNIS: ATP. DJOKOVIC ANCORA LEADER NEL PRIMO RANKING POST LOCKDOWN-2-

Stabile anche Fabio Fognini all'11esimo posto con 155 punti di distacco dal decimo, David Goffin. In casa Italtennis, nessuna variazione anche per Lorenzo Sonego, numero 46 (best ranking eguagliato), ...

