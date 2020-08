Sequestrata per sfruttamento di lavoratori immigrati la società della frutta a km zero fondata da un nobile bocconiano (Di martedì 25 agosto 2020) Nel 2013 e 2014 era stata premiata da Coldiretti con il riconoscimento Oscar Green. Ora la StraBerry di Cassina de’ Pecchi, che vende frutta e verdura a chilometro zero nel centro di Milano sulle apecar, è stata Sequestrata per sfruttamento della manodopera. I lavoratori immigrati, secondo quanto è emerso dalle indagini dei finanzieri della compagnia di Gorgonzola, venivano pagati 4,5 euro all’ora per nove ore al giorno e con contratti che duravano non più di due giorni, poi si interrompevano. Secondo il Corriere della Sera, il pm Gianfranco Gallo indaga sette persone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: tra loro anche il fondatore ... Leggi su ilfattoquotidiano

