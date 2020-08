Rivoluzione dei performer ai VMA 2020, Harry Styles e Dua Lipa rifiutano l’invito (Di martedì 25 agosto 2020) Esplode la Rivoluzione dei performer ai VMA 2020, dopo che erano stati annunciati i nomi di tutti gli artisti che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione che sarà trasmessa nei prossimi giorni. Le candidature degli artisti sono già state annunciate, così come i performer che si esibiranno durante la serata. La star della serata sarà sicuramente Lady Gaga, che approderà sul palco forte delle 9 nomination ricevute nell'annata di Chromatica. Con lei, anche Ariana Grande, per duettare in Rain On Me. Stando a quanto riporta Pop Crave, sembrerebbe che Harry Styles e Dua Lipa siano stati contattati da MTV per una partecipazione allo show come performer, ricevendo una risposta negativa. Le voci parlano, inoltre, ... Leggi su optimagazine

PietroSalvatori : Dichiarare di non volere le poltrone volendole è la nuova rivoluzione dei cittadini portavoce M5S: 4 dei 5 in corsa… - lombarda38 : @CarloCalenda @Azione_it Calenda o fai la rivoluzione, o fai dei compromessi o si va a casa. Il peggio è che in qu… - natolibero68 : @the_whooligan @Socialas991 In realtà la cosa si risolve in : Rivoluzione pro lavoristica(quindi serve classe di in… - Giuly9810 : @hewhowasliving @MarianoFroldi Si ammetto che il concetto di 'rivoluzione' in questo senso è un po' passato. Il ris… - CCKKI : @VegStalin @sandraebasta @Omantini @binottofranco @fiordisale @P_Rava @lupovittorio42 @erretti42 @LeonardoCaciopp… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione dei La rivoluzione dei materassi online è arrivata anche in Italia - Salute&Benessere Agenzia ANSA Rivoluzione nella Primavera: Corvino spiega i motivi e annuncia il nuovo staff

Pantaleo Corvino, a margine della presentazione di Eugenio Corini, si è soffermato sulla situazione della formazione Primavera, annunciando uno stravolgimento rispetto alla guida tecnica e allo staff ...

5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva

“Non mi vendo per una poltroncina” tuonava stentoreo Gian Mario Mercorelli per bloccare qualsiasi accordo con il Partito democratico. Il candidato del Movimento 5 stelle nelle Marche ci ha tenuto a pr ...

Pantaleo Corvino, a margine della presentazione di Eugenio Corini, si è soffermato sulla situazione della formazione Primavera, annunciando uno stravolgimento rispetto alla guida tecnica e allo staff ...“Non mi vendo per una poltroncina” tuonava stentoreo Gian Mario Mercorelli per bloccare qualsiasi accordo con il Partito democratico. Il candidato del Movimento 5 stelle nelle Marche ci ha tenuto a pr ...