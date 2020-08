Questa foto di una folla di migranti a Lampedusa non c’entra con la Covid-19, è stata scattata nel 2011 (Di martedì 25 agosto 2020) Martedì 25 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 22 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica mostra la foto di una folla ordinata e secondo l’autore del post sarebbe stata scattata a Lampedusa, una delle principali mete delle rotte dei migranti africani nel Mediterraneo, nonché sede di una struttura di prima accoglienza per migranti. Sulla fotografia è stato apposto un testo, in cui si legge: «Il DJ e in ritardo…Summer 2020 Lampedusa». Il riferimento è alle polemiche seguite alla chiusura delle discoteche, stabilita con un’ordinanza del ... Leggi su facta.news

chetempochefa : “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro, vestita esattamente come 4 mesi fa. Guardo le foto della vostra movi… - makkox : Se a ti fa ridere questa cosa del triangolo, o la mia foto col cigno, caro AndreW, ridi pure. Io preferisco la mia… - MarroneEmma : Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da calcutta_foto_di realdrd e… - JValerioMg : @Comunardo A nessuno fa impressione questa foto? Un presidente del consiglio che fa da autista al patriarca di una… - vantight : RT @TaesmileO: Volevo ricordarvi che questa foto esiste eccome -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Cosa vuol dire questa foto Il Post La ragazza della foto sulla statua di Camilleri: “Tanti commenti d’odio”

La ragazza che ha fatto la foto a cavalcioni sulla statua di Camilleri è stata presa di mira sui social: la sua vita ora è un inferno. La fotografia della ragazza bionda vestita di nero che era salita ...

Incidente frontale nei pressi di Trabia, tre feriti trasportati in ospedale (VIDEO) (FOTO)

Questa notte un altro grave incidente stradale a Carini. Una Toyota Yaris è andata in fiamme subito dopo lo scontro avvenuto per cause in via di accertamento. Nel violento urto nei pressi di Bivio ...

La ragazza che ha fatto la foto a cavalcioni sulla statua di Camilleri è stata presa di mira sui social: la sua vita ora è un inferno. La fotografia della ragazza bionda vestita di nero che era salita ...Questa notte un altro grave incidente stradale a Carini. Una Toyota Yaris è andata in fiamme subito dopo lo scontro avvenuto per cause in via di accertamento. Nel violento urto nei pressi di Bivio ...