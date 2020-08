OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre l’1% (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – In relazione all’offerta residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI banca non apportate all’OPA, al termine della giornata odierna, 25 agosto 2020, sono giunte richieste per 755.906 azioni, secondo i dati resi noti da Borsa Italiana. Pertanto, dalla data di inizio dell’offerta, sono pervenute richieste per 1.234.097 azioni, pari all’1,099% dei titoli oggetto dell’offerta obbligatoria. L’obbligo di acquisto riguarda 112.327.119 azioni, pari al 9,82% del capitale di UBI. Il corrispettivo può essere interamente in denaro (3,539 euro) o in forma mistra (0,57 euro più 1,7 azioni Intesa per ogni azione UBI). L’offerta residuale si concluderà l’11 settembre. Le azioni ordinarie UBU Banca acquistate sul mercato nei ... Leggi su quifinanza

