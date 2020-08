Napoli, De Laurentiis: 'Playoff? Ben vengano novità, Serie A vecchia' (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo le polemiche sollevate ieri sull'apertura degli stadi, Aurelio De Laurentiis ha discusso sulla possibilità che il format del campionato venga modificato con l'introduzione dei Playoff. "Sono un ... Leggi su gazzetta

sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 3… - Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Giocare a porte chiuse una str.....a' Il patron degli azzurri dal ritiro: 'Inutile che spe… - DiMarzio : #Napoli | Boga, Under, Brekalo: la questione esterni e il nuovo vertice di mercato De Laurentiis-Gattuso - Skysurfer72 : De Laurentiis: “Parlate sempre di mercato, volete le notizie di mercato! Ecco: abbiamo rinnovato Zielinski” ... non… - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 300 milion… -