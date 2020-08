Napoli, a settembre caos mobilità: 14 cantieri stradali pronti ad aprire (Di martedì 25 agosto 2020) Tra quelli già aperti e quelli in procinto di prendere il via, i napoletani si apprestano a dover convivere con ben 14 cantieri stradali al rientro dalle vacanze. L’estate non è ancora finita, ma i napoletani si apprestano già a dover far fronte ai tanti problemi di una città in cui i cantieri stradali da … Leggi su 2anews

Ieri, lunedì 24, si è regolarmente riaperto il centro Covid del Loreto Mare a Napoli, diretto da Michele Ferrara. I primi a essere trasferiti sono stati quattro migranti, positivi, che erano in isolam ...

Pensioni e Reddito di Cittadinanza, in arrivo gli accrediti di agosto: le date

Decise le data per l’accredito del Reddito di Cittadinanza e delle pensioni. Nel primo caso la data la cosiddetta ‘ricarica’ dovrebbe arrivare intorno al 27 agosto. Poste Italiane comunica che in prov ...

