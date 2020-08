L'inventore del Novichok: «Difficile che Navalny si riprenda del tutto» (Di martedì 25 agosto 2020) «L'avvelenamento è quasi irreversibile, purtroppo», ha affermato Vil Mirzayanov, che ora vive negli Stati Uniti. Leggi su media.tio.ch

Federico Faggin (secondo da sinistra nella foto) entra a far parte dell’advisory board di Roboze, società specializzata nella progettazione e produzione di stampanti 3D, con l’obiettivo di accelerare ...

Domenica 30 agosto l’VIII edizione del Festival del Cortometraggio “Filoteo Alberini, l’inventore del Cinema” di Orte

Con la premiazione di Marco Bellocchio per l’eccellenza cinematografica. Si svolgerà domenica 30 agosto , alle ore 11,30 la cerimonia della consegna, presso Palazzo Nuzzi sede municipale, del Premio ...

