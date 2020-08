Laura Pausini, è tempo di festeggiare con cinque mesi di ritardo: la foto (Di martedì 25 agosto 2020) Questo articolo Laura Pausini, è tempo di festeggiare con cinque mesi di ritardo: la foto . Laura Pausini è finalmente riuscita a festeggiare a dovere un evento che purtroppo non era riuscita a fare a causa della pandemia. Di cosa si tratta? Dopo cinque lunghissimi mesi d’attesa finalmente anche Laura Pausini con i suoi genitori possono finalmente tornare a sorridere. Il tutto infatti è partito da qualcosa di davvero molto importante: … Leggi su youmovies

Corriere : Laura Pausini e la festa per i 50 anni dei genitori: «Insegnamento per noi e per i nost... - _elisafarris_ : |????????| HO BISOGNO DI ANDARE AD UN CONCERTO DI LAURA PAUSINI |________| \ (•?•) / … - AlessioArena : @artdielle @Basil_73 @MdGOfficial @solferinolibri @CasaLettori @ladivoralibri @unoenessunoe @danisetta @erykaluna… - ondadigitalfm1 : ARTIST=Laura Pausini^TITLE=14 Lo sapevi prima tu ( - DESIFOTOLISBOA : Now playing Come se non fosse stato mai amore by Laura Pausini! -