Inter, oggi il faccia a faccia Conte-Zhang: Allegri mette pressione, ha già detto sì! (Di martedì 25 agosto 2020) La finale di Europa League persa dopo aver accarezzato il sogno di vincere un trofeo europeo importante, che all’Inter manca dallo storico triplete, non ha di certo aiutato a rasserenare gli animi. Dopo la gara di Colonia, Antonio Conte ha lanciato nuovamente qualche stoccata alla dirigenza, in tono minore rispetto al clamoroso sfogo post Atalanta, ma facendo comunque intuire che nei giorni successivi ci sarebbe dovuto essere, per forza di cose, un confronto con il presidente Zhang. Il giorno è arrivato. Nella mattinata odierna ci sarà il tanto atteso faccia a faccia dal quale si delineerà il futuro dell’Inter. Michael Steele/Getty ImagesZhang proverà a mediare: i risultati di ... Leggi su sportfair

