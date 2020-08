Inter, Moratti su Conte: “Credo che Zhang voglia trattenerlo, dovrebbe restare. Vediamo” (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel corso di un’Intervista rilasciata a ‘Radio Punto Nuovo’, è tornato a parlare del caso Antonio Conte, che dovrebbe trovare una soluzione definitiva proprio entro la serata di oggi: “Cos’è mancato all’Inter in campionato e in Europa League? La Serie A era alla portata, con i nerazzurri che hanno perso qualche punto prezioso, ma siamo onesti: alla fine, anche la Juventus aveva già mollato. Vincere resta una cosa molto difficile, soprattutto mettere insieme tutti i pezzi giusti. Quest’anno andrà migliorato un po’ l’assetto della squadra, inserendo qualche giocatore di livello, soprattutto a centrocampo. Poi era il primo anno di ... Leggi su sportface

