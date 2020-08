Il Mattino: il Napoli non riesce a vendere, Gattuso ha preso atto delle difficoltà (Di martedì 25 agosto 2020) È arrivato o sta arrivando il momento della presa d’atto. Ossia che il Napoli o abbassa le sue pretese per il mercato in uscita (come scritto dal Napolista due settimane fa) o rimarrà con tanti calciatori sul groppone e addio obiettivo di riduzione degli ingaggi da cento a ottanta milioni. Il Mattino scrive che Gattuso s’è confrontato più volte con il ds Giuntoli prendendo atto di tutte le difficoltà. Il Napoli spera di ricavare 140-170 milioni dalle cessioni. Sarà un ritiro movimentato per Giuntoli, su e giù per chiudere le operazioni in uscita. Milik e Maksimovic ancora lì a bloccare le mosse azzurre, Koulibaly e Allan e la corsa al ribasso di Manchester City ed Everton pesano come macigni per le ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Mattino: il Napoli non riesce a vendere, Gattuso ha preso atto delle difficoltà “Pesano come macigni le corse a… - napolista : Mattino: “con Ancelotti il Napoli pensava troppo in grande. Serve un ridimensionamento economico” Tra Covid e Cham… - RaiCaccia : Tg2 Post: Moderatore di parte. Direttore del Mattino di Napoli, di parte. Governatore della Sicilia, di parte. Gior… - peppedinosauro : Non avevo mai visto il direttore del MATTINO di Napoli...non mi sono perso nulla. .@mattinodinapoli adesso su RAIlega - infoitsport : Il Mattino da Castel di Sangro: arriva il Napoli nel ritiro abruzzese -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Napoli Il Mattino da Castel di Sangro: arriva il Napoli nel ritiro abruzzese Il Mattino Coronavirus a Napoli, l'Asl frena la corsa ai tamponi: «Solo su prenotazione»

Continua a essere lunga la fila davanti al pronto soccorso del Cotugno per effettuare i tamponi da parte di viaggiatori di rientro dell'estero e da altre zone italiane ad elevata endemia di Sars Cov 2 ...

Test anti-Covid, al Cotugno lungo code di giovani rientrati da Sardegna e Puglia

E’ scoppiata una sorta di psicosi tra i giovani campani rientrati dalle vacanze in Sardegna e Puglia. Sono centinaia i ragazzi in fila – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – al Cotugno per sottopo ...

Continua a essere lunga la fila davanti al pronto soccorso del Cotugno per effettuare i tamponi da parte di viaggiatori di rientro dell'estero e da altre zone italiane ad elevata endemia di Sars Cov 2 ...E’ scoppiata una sorta di psicosi tra i giovani campani rientrati dalle vacanze in Sardegna e Puglia. Sono centinaia i ragazzi in fila – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – al Cotugno per sottopo ...