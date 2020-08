Gattuso sull'obiettivo: "Sarà difficile, ma dobbiamo tornare in Champions, la nostra casa!" (Di martedì 25 agosto 2020) Nella conferenza stampa odierna, il tecnico Rino Gattuso è stato interrogato a più riprese sugli obiettivi per la prossima stagione.Mister, con la Coppa Italia al suo fianco è entrato nel cuore dei tifosi. Leggi su tuttonapoli

