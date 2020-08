Flavio Briatore ricoverato per COVID-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al COVID-19. La notizia è stata pubblicata da L'Espresso.L'imprenditore sarebbe stato ricoverato durante la giornata di lunedì. Stando sempre a L'Espresso, le sue condizioni sarebbero serie nonostante non si trovi in terapia intensiva. Antonella Mosetti positiva al COVID-19. Anche lei era in vacanza in Sardegna 25 agosto 2020 12:37. Leggi su blogo

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - Edo_the_real : Faccio fatica a comprendere quelli che gioiscono e si compiacciono quando una persona, che legittimamente può stare… - ravanin58 : RT @espressonline: ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano -