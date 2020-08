Coronavirus, focolaio nello stabilimento Aia di Vazzola nel Trevigiano: 182 positivi su 560 test (Di martedì 25 agosto 2020) Centottantadue positivi su 560 tamponi eseguiti. Un nuovo focolaio spaventa il Trevigiano. Tutti sono dipendenti dello stabilimento agroalimentare Aia di Vazzola, in provincia di Trevisto. Il cluster, che si è iniziato a sviluppare qualche giorno fa, è oggi arrivato a sfiorare i 200 casi. Riduzione della produzione del 50%, distanziamento fra le postazioni operative e diminuzione del numero di lavoratori per turno. Sono le decisioni assunte oggi nel corso di un vertice convocato dalla Prefettura di Treviso con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola (Treviso) per affrontare la gestione del focolaio. Nel sito operano 700 addetti fra operatori diretti e maestranze dell’indotto: le persone mancanti ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : ?? ULTIM'ORA Altra tegola per Briatore: il totale del 'suo' focolaio ora è di 63 contagiati - repubblica : Coronavirus, focolaio al Billionaire. Briatore ricoverato a Milano, altri 52 positivi nello staff del locale [aggio… - fanpage : Focolaio #Billionarie, scoperti 63 contagiati su 90 tamponi - FrancescoTacc : RT @corriereveneto: #Coronavirus a #Treviso, il focolaio all’Aia: positivi 184 operai e 38 familiari - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, focolaio nello stabilimento Aia di Vazzola nel Trevigiano: 182 positivi su 560 test -