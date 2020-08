Call of Duty: Black Ops Cold War non offrirà upgrade gratuiti alle versioni PS5 e Xbox Series X? (Di martedì 25 agosto 2020) Sembra che i giocatori che sperano di portare la propria copia di Call of Duty: Black Ops Cold War su console di nuova generazione dovranno sborsare un po' di più.Nell'ambito della grande fuga di notizie di Call of Duty: Black Ops Cold War - che ha avuto origine dalla nuova patch di Warzone - sono state scoperte tre diverse edizioni del gioco.I dettagli sono stati scoperti da COD Tracker e dal leaker @BKTOOR. In molti credono che dopo la rivelazione di domani, tutte e tre le edizioni saranno disponibili al pre-order.Leggi altro... Leggi su eurogamer

