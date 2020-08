Call of Duty: Black Ops Cold War in un leak che svela la descrizione della campagna single player (Di martedì 25 agosto 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War è un sequel dell'originale Back Ops, secondo la descrizione trapelata.La patch di Warzone e Modern Warfare di questa settimana includeva una serie di nuovi dettagli sull'imminente Black Ops Cold War.Le informazioni, pubblicate da COD Tracker, includono la descrizione completa del gioco, così come le sue varie edizioni, che apparentemente saranno prenotabili dopo il reveal ufficiale di domani, 26 agosto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

