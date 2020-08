Ardea, incendio al deposito di pneumatici in Via Valle Caia: diossine e PCB, ecco i nuovi dati ARPA (Di martedì 25 agosto 2020) incendio al deposito di pneumatici in via di Valle Caia ad Ardea del 20 agosto, sono stati pubblicati gli esiti (ancora incompleti) delle analisi sul secondo campione: il valore di diossina è ancora calato (già il primo era al di sotto del valore di 0,3 indicato da OMS). «Sempre in relazione all’incendio di Ardea – fa sapere l’ARPA (l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) – i nostri tecnici hanno preso ieri i primi campioni di suolo per valutare l’eventuale ricaduta a terra di inquinanti. Sono stati presi tre campioni nelle vicinanze dell’impianto (punti scelti in base alla direzione dei venti e alla ricaduta di materiali) e due a maggiore distanza, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, incendio al deposito di pneumatici in Via Valle Caia: diossine e PBC, ecco i nuovi dati ARPA - quartomiglio : Sempre per incendio #Ardea, presi ieri 5 campioni suolo per valutare eventuale ricaduta a terra di inquinanti: 3 v… - ilariafontana5s : RT @ARPALazio: Incendio deposito pneumatici #Ardea del #20agosto, pubblicati esiti (parziali) analisi su secondo campione: - ARPALazio : Sempre per incendio #Ardea, presi ieri 5 campioni suolo per valutare eventuale ricaduta a terra di inquinanti: 3 v… - jacopogiliberto : RT @ARPALazio: Incendio deposito pneumatici #Ardea del #20agosto, pubblicati esiti (parziali) analisi su secondo campione: -