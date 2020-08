Antonio Conte e le condizioni per rimanere all’Inter: terminato dopo tre ore l’incontro decisivo con Zhang – Gli aggiornamenti (Di martedì 25 agosto 2020) È il giorno dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che deciderà il futuro prossimo dell’Inter. Erano attesi già in mattinata nella sede dell’Inter, dove sono arrivati sia l’amministratore delegato Beppe Marotta che il direttore sportivo Pietro Ausilio. Invece allenatore e presidente hanno deciso di vedersi nel pomeriggio, lontano da Milano, nel comune di Somma Lombardo (Varese): il faccia a faccia è cominciato poco dopo le ore 15 ed è terminato oltre tre ore dopo. Il vertice, reso inevitabile dallo sfogo di Conte dopo il ko nella finale di Europa League, potrà portare alla rottura totale oppure a una mediazione e a un chiarimento. 18.30 – Incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il mercato dell’Inter dipenderà da come si risolverà la questione Conte: in caso di arrivo di Allegri, potrebbe arrivare in nerazzurro un suo fedelissimo. Tutto il mercato dell’Inter al momento è cong ...Giornata decisiva per il presente e il futuro dell’Inter. Incontro tra i vertici della società, in ballo la panchina di Conte. I dettagli Il presente ed il futuro prossimo dell’Inter si decidono oggi.