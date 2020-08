Verona e il karma, Salvini umilia Berizzi: ora è colpa mia... Il post boomerang su Palermo (Di lunedì 24 agosto 2020) Matteo Salvini va all'attacco di Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica he commentando il nubifragio che ha messo in ginocchio Verona aveva parlato di karma, di una punizione divina per i veronesi "nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio". "Questo sarebbe un 'giornalista' e scriverebbe su Repubblica. Che orrore, quanto odio. Mancava scrivesse #colpadiSalvini..."; scrive il leader della Lega postando il tweet dell'inviato, noto per occuparsi da anni di neofascismo ed estrema destra. "Il suo commento è talmente stupido da non meritare commenti, semmai pena, tristezza e compassione. Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell'anniversario del terremoto ... Leggi su iltempo

