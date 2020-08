Torino, immigrato marocchino aggredisce un uomo su una panchina e gli sferra coltellate al viso (Di lunedì 24 agosto 2020) Ancora sangue a Torino. Prima una lite, poi l’accanimento e la violenza cieca. Protagonista un immigrato marocchino. Ha improvvisamente aggredito un uomo che stava dormendo su una panchina in piazza Bottesini. Poi lo ha colpito come una furia, sferrandogli una serie di coltellate al viso, a una spalla e al ginocchio. La vittima è un suo connazionale. La fuga dell’aggressore per le strade di Torino I sanitari del 118 hanno soccorso il ferito, trasportandolo con l’ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco in condizioni serie. Per fortuna non in pericolo di vita. L’aggressore è scappato per le strade di Torino e ha raggiunto il mercato di piazza Foroni. Proprio lì una ... Leggi su secoloditalia

In arrivo altri 76 immigrati in Piemonte, l'assessore alla Sicurezza: "Il Governo ha tradito la parola"

In Piemonte altri 76 migranti da Lampedusa, l'ira del governatore Cirio: "Il governo ci ha preso in giro"

Se Lamorgese è veramente una donna dello Stato, come l'abbiamo conosciuta da prefetto di Milano, mantenga la parola data e si riprenda gli immigrati ... prefettura di Torino hanno impedito ...

