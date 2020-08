Riforma pensioni 2020 ultime oggi: tra diritti ed illusioni, testimonianza in strofa (Di lunedì 24 agosto 2020) In questi giorni in tanti si stanno interrogando su quale sarà la veste della nuova Riforma delle pensioni 2020 alla luce dei prossimi incontri già calendarizzati tra Governo e sindacati, fissari per l’ 8 ed il 16 settembre prossimo. Vi é chi spera nella quota 41 senza paletti e decurtazioni indipendentemente dall’età anagrafica, chi spera la quota 100 possa essere prorogata oltre la scadenza, chi confida nella proroga dell ape sociale e dell opzione donna, chi spera argomento di discussione nel tavolo di governo sia la sospirata flessibilità in uscita dai 62/63 anni seppur con la consapevolezza di ‘lasciare sul campo’ una percentuale annua dell’importo della propria pensione. Come a dire che tutto sommato per la libertà, ossia uscire anticipatamente dal mondo del ... Leggi su pensionipertutti

