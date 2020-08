Nocera Inferiore, in arrivo 5000 euro dal Mibact per la Biblioteca comunale “R. Pucci” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Di seguito una nota stampa del comune di Nocera Inferiore. “Pubblicato il decreto direttoriale n. 561 del 20/08/2020 relativo alla misura del Mibact n. 267 del 4 giugno, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all’editoria libraria”. Al comune di Nocera Inferiore sono stati assegnati 5.000 euro da destinare alla Biblioteca comunale “R. Pucci”. Il Settore Socio Formativo e Culturale, ne aveva fatto richiesta sulla piattaforma creata dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto di autore, per sostenere le librerie e le biblioteche colpite dagli effetti del Covid – 19. La quota assegnata ... Leggi su anteprima24

