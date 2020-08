Mihajlovic positivo, rischio per Ibrahimovic: contatti accertati tra i due (Di lunedì 24 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto al tampone. Paura per Zlatan Ibrahimovic, immortalato negli scorsi giorni in compagnia dell’allenatore del Bologna in Sardegna Ansia nel mondo del calcio. Moltissimi giocatori negli ultimi giorni sono risultati positivi al coronavirus, dopo aver fatto ritorno dalle vacanze. Oltre ai tanti calciatori della Serie A contagiati – Pjanic, Petagna, Mirante, Pulgar – è di poche ore fa la notizia della positività di Sinisa Mihajlovic, arrivata tramite un comunicato ufficiale del Bologna. Il tecnico ex Milan, ha trascorso le vacanze in Sardegna come la maggior parte dei calciatori e, fatto ritorno dall’isola, ha effettuato il tampone risultando positivo. Mihajlovic nella ... Leggi su bloglive

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - SkySport : ULTIM'ORA BOLOGNA Mihajlovic positivo al coronavirus È asintomatico, in isolamento per 14 giorni ?… - GiusCandela : Mihajlovic positivo al covid, la serata al Billionaire con la moglie e la partita con Bonolis. Il conduttore: “Io e… - Noovyis : (Mihajlovic positivo al covid, la serata al Billionaire con la moglie e la partita con Bonolis. Il conduttore: “Io… -