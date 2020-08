Migranti, Musumeci contro Viminale: “Ho diritto di decidere per la Sicilia” (Di lunedì 24 agosto 2020) È ormai guerra aperta tra governatore della Sicilia Musumeci e il Viminale, dopo la decisione di sgomberare gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione. Lo scontro tra Musumeci e il Viminale sembra appena iniziato. Nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Sicilia ha firmato un’ordinanza che impone lo sgombero degli hotspot e … L'articolo Migranti, Musumeci contro Viminale: “Ho diritto di decidere per la Sicilia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

