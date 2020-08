Mamma single, il padre sparisce: lei affitta un attore per 10 anni, quello che succede dopo… (Di lunedì 24 agosto 2020) Questa donna cresce la sua bambina senza un padre. È una Mamma single, e per questo è disposta a tutto per rendere felice sua figlia. Così, per proteggerla dai compagni di classe, mette in scena una storia incredibile, forse folle, ma certamente commovente. A. è una Mamma single. Quando sua figlia M. è ancora molto piccola, infatti, la donna si separa dal compagno, che fondamentalmente decide di sparire dalle loro vita. Così M. cresce fin da piccina senza un padre, mentre A. fa di tutto per renderla felice e non farle mancare nulla. Compresa la sensazione di non avere nulla in meno degli altri suoi compagni di scuola. Per far questo, però, la donna ricorre ad una soluzione abbastanza radicale che le sfuggirà di mano. Per ben 10 ... Leggi su velvetgossip

addictedtojoy : RT @pomp_y: Dylan è un bambino speciale. È il figlio di Renata una mia ex compagna con la quale abbiano condiviso i banchi delle scuole me… - pomp_y : Dylan è un bambino speciale. È il figlio di Renata una mia ex compagna con la quale abbiano condiviso i banchi del… - NotteVenere : Mamme Single in Chat? Ecco gli errori comuni Una mamma sa sempre quanto la vita possa farsi aspra e ricca di… - zingarella_a_ : @MayAmidala @kscarlett22_ Mito l’amica di mamma che rispose “eh è single perché è intelligente: ha ancora da realiz… - mightyxvalkyrie : every single scene in mamma mia -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma single Il viaggio di Perla, mamma single - Tiburno.tv Tiburno.tv Tiburno.tv Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 23 agosto 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, per l’ultima puntata della seconda stagione. La serie è andat ...

Anna Tatangelo: incidente domestico per la mamma

Incidente domestico per la mamma di Anna Tatangelo. La signora Palmira è caduta nel suo appartamento di Sora (Frosinone) e ha riportato una frattura della mandibola e una leggera commozione cerebrale.

Questa sera, domenica 23 agosto 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, per l’ultima puntata della seconda stagione. La serie è andat ...Incidente domestico per la mamma di Anna Tatangelo. La signora Palmira è caduta nel suo appartamento di Sora (Frosinone) e ha riportato una frattura della mandibola e una leggera commozione cerebrale.