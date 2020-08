Luca Bizzarri: dopo le critiche Carlo Calenda gli affida il suo profilo Twitter per 24 ore (Di lunedì 24 agosto 2020) Botta e risposta tra Luca Bizzarri e Carlo Calenda su Twitter che finisce con l'assunzione del comico genovese come social media manager per 24 ore: 'Ti ho mandato la password, regolati'. Luca Bizzarri sarà il social media manager di Carlo Calenda per ventiquattro ore. dopo un botta e risposta su Twitter il leader di Azione ha assunto il comico genovese passandogli user e password del suo account. Carlo Calenda è uno degli uomini politici più attivi su Twitter,già in passato è stato protagonista di numerosi botta e risposta che hanno vivacizzato il social network. Questa volta il leader di Azione ha dovuto rispondere ... Leggi su movieplayer

