Lo sfogo di Conte non è piaciuto a Zhang: è pronto allo scontro, ma lo staff del tecnico tifa per il colpo di scena (Di lunedì 24 agosto 2020) Stando a quanto filtra, Suning "sarebbe pronta allo scontro con il tecnico salentino" dopo le esternazioni post Europa League. Lo staff vorrebbe la permanenza

