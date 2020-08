Lo scivolone dell’inviato di Repubblica (poi rimosso) sul nubifragio di Verona: «La maggioranza dei veronesi aveva capito». E si scusa (Di lunedì 24 agosto 2020) Scoppia il caso contro il giornalista de la Repubblica Paolo Berizzi, attaccato sui social da Giorgia Meloni per un tweet sul nubifragio e la grandinata che ha travolto Verona ieri 23 agosto. Berizzi scrive su Twitter, prima di cancella e scusarsi: «Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». TWITTER Il tweet di Paolo Berizzi, poi rimosso, che ha scatenato le polemiche dopo il nubifragio di VeronaParole giudicate «gravissime e inaccettabili» ... Leggi su open.online

