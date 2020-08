Licenziamenti bloccati per chi sceglie lo sgravio (Di lunedì 24 agosto 2020) Licenziamenti a rischio per chi sceglie lo sgravio contributivoDivieto di licenziamento: cosa prevede il D.L. AgostoEsonero contributivo e divieto di LicenziamentiEccezioni al divieto di licenziamentoLicenziamenti a rischio per chi sceglie lo sgravio contributivoTorna suA seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore dallo scorso 15 agosto il Decreto-Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) che ha dettato una serie di importanti interventi per sostenere il paese e rilanciare l'economia in questo periodo in cui l'emergenza COVID-19 è ancora in atto. Tra le principali misure introdotte dal nuovo Decreto figurano anche interventi e risorse per il lavoro tra cui la proroga della Cassa Integrazione, estesa a 18 settimane totali (9+9) per ... Leggi su studiocataldi

