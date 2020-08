Legge 104: per i tre giorni di permessi ci vuole la residenza? (Di lunedì 24 agosto 2020) I permessi Legge 104 di tre giorni sono riconosciuti ai lavoratori con disabilità grave e una percentuale riconosciuta del 74 per cento, inoltre, possono fare richiesta all’Inps anche ai genitori (adotti o affidatari) per figli disabili con handicap grave; al coniuge o parte dell’unione civile, conviventi di fatto, parenti e affini al secondo grado del familiare disabile. Il diritto di percepire i tre giorni al mese di permessi Legge 104 può essere esteso al parente o affine al terzo grado nel caso in cui gli aventi diritto: coniuge e parenti e affini al secondo grado, siano affetti da patologie invalidanti o abbiano un’età di sessantacinque anni o siano mancanti. Legge 104 a chi non spettano i permessi? I ... Leggi su notizieora

Permessi Legge 104. La Cassazione ribadisce la necessità del nesso di assistenza alla persona disabile

Le 5 agevolazioni che spettano ai malati di diabete

Non tutti i soggetti che soffrono di diabete sono a conoscenza dei benefici e delle misure assistenziali cui hanno diritto. Con la guida degli esperti di Proiezionidiborsa passeremo in rassegna le 5 a ...

REPORT DOPO 4 ANNI TRAGEDIA DI AMATRICE

AMATRICE - A quattro anni dal terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, a cui hanno fatto seguito i terremoti dell'ottobre 2016 e del gennaio 2017, su 80.346 abitazioni inagibili, i cantieri in corso ...

