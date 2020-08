Kimmich: “E’ il giorno più importante della mia carriera” (Di lunedì 24 agosto 2020) Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni dell’UEFA ha parlato Joshua Kimmich: “E’ il giorno più importante della mia carriera. Quando vinci un titolo come questo con i tuoi “fratelli” in campo, è il massimo che puoi chiedere”. Foto: Twitter L'articolo Kimmich: “E’ il giorno più importante della mia carriera” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - PIERPARDO : Meritatissima per tutto il percorso, le 11 vittorie, l'idea di calcio collettivo e alcuni giocatori che fanno impaz… - giusepperomano9 : @SandroSca @MaxNerozzi @GiorgioCMascion Ovvio che non vinci solo coi giovani, ma Davies, Coman, Gnabry, Goretzka, K… - ngigneGra : @1897j @ConteAlmaviva Grande @1897j ci avevi visto lungo. #Kimmich è diventato un Top Player - stediclemente : E comunque tutti a parlare dei grandi giocatori del Bayern come Kimmich, Lewa, Alphonso (ecc) ma nessuno che sottol… -

Ultime Notizie dalla rete : Kimmich “E’