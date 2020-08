Kena Mobile 5,99 e 7,99 cambiano ancora target: ecco chi le può attivare (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi, 24 agosto, Kena Mobile ha aggiornato la lista degli operatori in target per le proprie offerte migliori, le operator attack Kena 5,99 e Kena 7,99. L'articolo Kena Mobile 5,99 e 7,99 cambiano ancora target: ecco chi le può attivare proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Nuovo cambio nella lista degli operatori di provenienza legati all’offerta Kena 5,99, che mette a disposizione 70 Giga di internet in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SM ...Le offerte degli operatori virtuali rappresentano un’occasione davvero ottima per risparmiare sui costi dello smartphone. Tra 4,99 e 10 Euro al mese è, infatti, possibile attivare tariffe davvero comp ...