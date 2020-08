I cardi affamati di Insolia (Di lunedì 24 agosto 2020) “Gli affamati” (Ponte alle grazie, 2020) è il romanzo d’esordio di Mattia Insolia. La storia di Paolo e Antonio, di Camporotondo, un paese/prigione del profondo sud dove speranza e possibilità non sono concesse a meno che non si scelga di andarsene. Paolo ha ventidue anni, Antonio diciannove. Cinque anni fa loro madre Giovanna Aquicella se n’è andata di casa abbandonandoli, da un anno e mezzo anche il padre li ha lasciati. Se lei però l’ha fatto perché non sopportava più le botte e le sevizie del marito alcolizzato, Stefano Aquicella i suoi figli li ha salutati dentro una bara. Sono soli.“Ognuno è solo ciò che può perdere, e tutto ciò che Antonio aveva al mondo era suo fratello”Nessun parente all’orizzonte, nessun porto dove rifugiarsi ... Leggi su huffingtonpost

Nessun parente all’orizzonte, nessun porto dove rifugiarsi dagli attacchi della vita. Paolo, il maggiore, cerca in tutti i modi di prendersi cura del fratello, rischiando a più riprese di perdere il l ...

