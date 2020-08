Giorgio Gori, gravissimo lutto per il marito di Cristina Parodi. Un dolore immenso per il sindaco di Bergamo (Di lunedì 24 agosto 2020) Bruttissima notizia per Giorgio Gori, costretto a fare i conti con un gravissimo lutto. Il sindaco di Bergamo e marito della nota conduttrice televisiva Cristina Parodi ha perso il suo adorato papà. L’uomo è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 agosto. Alberto Gori pare abbia avuto un peggioramento repentino delle sue condizioni di salute nelle ultime settimane, fino al sopraggiungere della morte. Un dolore ovviamente insopportabile per il primo cittadino della città lombarda. Il genitore di Giorgio aveva 91 anni. Non si conosce con esattezza quale fosse il problema fisico all’origine dei malesseri dell’uomo, ma si sa solamente che nelle ... Leggi su caffeinamagazine

giorgio_gori : Oggi, per la prima volta dal 22 febbraio, in prov di #Bergamo non si sono registrati nuovi contagi. Zero positivi -… - FontanaPres : Esprimo a nome della Lombardia e della Giunta le più sincere condoglianze al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori per la… - giorgio_gori : C’è un vincolo di riconoscenza che ci lega a #Bologna, a #Firenze, a #Parma e a tutte le città che si sono prese cu… - patriziadegioia : RT @BimbiMeb: Condoglianze a @giorgio_gori per la scomparsa del padre ?? - giampietrogiova : RT @BimbiMeb: Condoglianze a @giorgio_gori per la scomparsa del padre ?? -