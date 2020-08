«Fino all’ultimo respiro», l’esistenza libera dei personaggi (Di martedì 25 agosto 2020) Il Cinema Ritrovato di Bologna celebra il 60esimo anniversario di Fino all’ultimo respiro con una proiezione di una copia restaurata del film di Jean-Luc Godard in piazza Maggiore. Come spiegare a chi non lo conosce Fino all’ultimo respiro, il manifesto della Nouvelle Vague e uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi? Alla base dell’intrigo c’è un fatto di cronaca. Siamo verso la prima metà degli anni Cinquanta, François Truffaut si trova in un cinema quando la proiezione viene … Continua L'articolo «Fino all’ultimo respiro», l’esistenza libera dei personaggi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

