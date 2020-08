Fall Guys sta per ricevere una nuova patch che contiene tante richieste dei giocatori (Di lunedì 24 agosto 2020) Sta per arrivare una nuova patch per Fall Guys intitolata "Spicy Hot Fix". "Abbiamo una patch che è quasi pronta per l'uso - si spera di pubblicarla entro la prossima settimana!" ha twittato lo sfacciato account Twitter di Fall Guys. "Sono davvero entusiasta di questo perché ha molte delle cose che ci avete chiesto!".La patch introduce una miriade di modifiche, incluso un algoritmo di selezione "ottimizzato" che evita i giochi di squadra se le dimensioni della squadra non saranno uniformi, e le modifiche alla modalità spettatore che mette i membri del vostro gruppo al primo posto nella selezione. Ci sarà anche la possibilità di invertire l'asse X / Y per i giocatori PS4, oltre a "prestazioni ... Leggi su eurogamer

