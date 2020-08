Crotone, due calciatori del Cagliari nel mirino. La situazione (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Crotone pensa a Despodov e Bradaric del Cagliari: previsti contatti tra i club nelle prossime ore. La situazione Il Crotone ha messo nel mirino Kiril Despodov e Filip Bradaric in vista del ritorno in Serie A. Come riportato da Tuttosport, il club calabrese starebbe insistendo per i due calciatori del Cagliari su esplicita richiesta dell’allenatore Giovanni Stroppa. Sono previsti contatti tra le parti nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tripadvisorkr : RT @cristian_eok: Ai primi 50 iscritti due Gin Lemon offerti al Feudale, ai secondi 50 iscritti due Tennent’s da ZioLuciano, a chi eventual… - cristian_eok : Ai primi 50 iscritti due Gin Lemon offerti al Feudale, ai secondi 50 iscritti due Tennent’s da ZioLuciano, a chi ev… - ___Kr0p0tk1n___ : @SaverioMarafiot Non ha nemmeno la mascherina sto coglione.. tra due settimane impennate di covid a Crotone, speran… - AntonioCossu10 : @LegaSalvini due stronzi che galleggiavano sono spiaggiati a crotone ..?? - AndreaInterNews : @miciomannaro Il problema grosso è se si presenta uno con qualche banale linea di febbre, due che tossiscono e tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone due Crotone, due obiettivi in casa Cagliari: piacciono Despodov e Bradaric TUTTO mercato WEB Altri due volti nuovi per la Reggiana: ecco Pezzella e Zampano

Il ds granata Doriano Tosi ha raggiunto l'accordo con il centrocampista ventenne di scuola Roma e con il laterale classe 95 già esperto di serie B. Entrambi in prestito per un anno REGGIO EMILIA. La R ...

Fantacalcio: 3 possibili sorprese tra le neo-promosse

Fantacalcio, tutto pronto per la nuova asta. Con la promozione in Serie A dello Spezia, la lista della 20 squadre dalle anche per il Fantacalcio è ora completa. In attesa del mercato, abbiamo provato ...

Il ds granata Doriano Tosi ha raggiunto l'accordo con il centrocampista ventenne di scuola Roma e con il laterale classe 95 già esperto di serie B. Entrambi in prestito per un anno REGGIO EMILIA. La R ...Fantacalcio, tutto pronto per la nuova asta. Con la promozione in Serie A dello Spezia, la lista della 20 squadre dalle anche per il Fantacalcio è ora completa. In attesa del mercato, abbiamo provato ...