Crema (Cremona) – Trovata tracce di sangue nella casa dell’ex di Pasini (Di lunedì 24 agosto 2020) In quellʼalloggio Sabrina Beccalli sarebbe stata portata dallʼuomo, in carcere con lʼaccusa di omicidio, prima di morire. Accertamenti sulla memoria del cellulare del sospetto. I Ris hanno rinvenuto tracce di sangue sul pianerottolo dell’appartamento a Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa da Ferragosto, sia stata uccisa. Il presunto killer Alessandro Pasini è in custodia cautelare in … Leggi su periodicodaily

