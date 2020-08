Covid 19 e scuola, tutte le novità (Di lunedì 24 agosto 2020) scuola, oggi riunione d'urgenza del governoCovid 19, la figura dell'infermiere scolasticoAd ogni scuola il suo referente Covidscuola, oggi riunione d'urgenza del governoTorna su Ufficialmente le scuole riapriranno il 14 settembre. Ma il lievitare dei numeri di contagi da Covid 19 fa riflettere. Per questo è prevista nella giornata di oggi una riunione d'urgenza del governo in merito al ritorno in classe. Parteciperanno al vertice il premier Giuseppe Conte, i ministri Lucia Azzolina, Roberto Speranza e Paola De Micheli, insieme al commissario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Lo stesso ministro all'Istruzione era andata a muso duro contro i sindacati della scuola. Azzolina aveva assicurato la riapertura delle scuole, nonostante ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Scuola e Coronavirus, le linee guida e le problematiche della riapertura Sky Tg24 Domande per iscrizione a nido e micronidi del Consorzio Sociale Ambito S6 tra cui il Comune di Bracigliano

I bambini già iscritti nell’anno educativo 2019-2020, che all’inizio del nuovo anno educativo 2020-2021 non hanno i requisiti di età per accedere alla scuola dell’infanzia ... rispetto delle normative ...

Scuola, genitori devono misurare temperatura figli a casa: “Misura che non può funzionare”

La riapertura della scuola è uno dei temi che maggiormente continua a dividere il Paese. E lo fa sotto ogni suo aspetto. A dimostrarlo sono anche le linee guida emesse da ministeri, Istituto superiori ...

