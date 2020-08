Cervinara, fendenti ai vicini dopo che avevano protesta e poi va al bar (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara (Av) – Accoltella i vicini e viene bloccato dopo pochi minuti dagli agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara in un bar di Piazza Trescine. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nei pressi delle case popolari di Parco San Vito a Cervinara. Lo stesso copione di quanto avvenuto solo tre mesi fa. A sferrare almeno cinque fendenti al vicino di casa e uno al braccio di suo figlio sarebbe stato il fratello del feritore di maggio, sempre nello stesso cortile del Parco, dove ieri pomeriggio gli abitanti non hanno neanche nascosto la loro esasperazione nei confronti dell’autore dell’accoltellamento. Poco dopo le sedici, uno dei due feriti, ha protestato per alcuni rumori provenienti ... Leggi su anteprima24

