Black Myth: Wu Kong troppo bello per essere vero? Il reveal trailer era completamente giocabile! (Di lunedì 24 agosto 2020) Il trailer di Black Myth: Wu Kong, pubblicato la scorsa settimana, ha impressionato moltissimi giocatori per la sua qualità e, senza ombra di dubbio, per l'effetto sorpresa: chi si aspettava un prodotto così, realizzato da un piccolo team cinese?Se siete fra quelle persone che dubitino si tratti di un gioco vero e proprio, sostenendo che fosse solo un trailer montato ad arte in CGI, ebbene, mettete pure da parte quei dubbi: si tratta, effettivamente, di vero gameplay.L'analista Daniel Ahmad ha recentemente intervistato gli sviluppatori di Game Science i quali, oltre ad essere sorpresi del successo che il reveal trailer ha avuto oltreoceano, hanno dimostrato che quanto visto provenisse da un ... Leggi su eurogamer

