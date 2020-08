Berizzi tocca il fondo con gli insulti ai veronesi (Di lunedì 24 agosto 2020) Se un cronista di Libero o della Verità di fronte a un cataclisma contro Bologna, Firenze, Modena, Reggio Emilia, insomma le classiche città comuniste, avesse scritto che se lo sono meritate, sarebbe scoppiato il finimondo e il giornalista sarebbe stato radiato dall’Ordine, non prima di essere stato crocifisso in sala mensa da Beppe Giulietti. A Paolo Berizzi, che ha gioito del karma su Verona ferita per colpa dei “fascisti” che a suo dire la popolerebbero, nulla. Anzi, grandi consensi e pure qualche chiagne e fotti per gli insulti attiratisi, scambiati per aggressioni squadriste - speriamo che almeno non gli rafforzino la scorta, ché si sa che i cani da tastiera, di estrema sinistra ma anche di estrema destra, raramente mordono. Il caso Berizzi rappresenta l’ennesimo esempio del ... Leggi su nicolaporro

Presidente Giulietti, oggi chi, come te, ci mette la faccia nel condannare le campagne di odio razziste e fasciste, viene bersagliato di insulti e minacce. Su questo sarò un vetero, ma io considero le ...

