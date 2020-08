Anticipazioni Daydreamer dal 24 al 28 agosto 2020: Can e Sanem fanno pace (Di lunedì 24 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer” dal 24 al 28 agosto 2020. Nella puntata di lunedì 24 agosto 2020, Sanem ha scoperto che Emre e Aylin sono soci sin dall’inizio. La ragazza minaccia, quindi, Emre di consegnare la cartellina con gli atti costitutivi della loro società a Can, se entro tre ore lui non andrà a parlare con suo fratello. In questo modo, Sanem cerca di recuperare almeno in parte il suo rapporto con il fotografo e di dimostrargli di non aver mai voluto fargli del male. Aylin, però, suggerisce al ragazzo un escamotage, ossia chiedere a Leyla di rubare la cartellina. La segretaria segue gli ordini del suo capo e tradisce sua sorella. Nella puntata di martedì 25 ... Leggi su nonsolo.tv

