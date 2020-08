Al via gli abbonamenti per il trasporto scolastico: come usare i voucher (Di lunedì 24 agosto 2020) Una novità importante e che consentirà risparmio di tempo è quella di poter ricaricare online il proprio abbonamento, evitando in questo modo di doversi recare ai punti vendita di Start Romagna Leggi su ravennatoday

Ultime Notizie dalla rete : via gli Al via gli abbonamenti per il trasporto scolastico: come usare i voucher RavennaToday Ballando con le stelle 2020: ecco i concorrenti ufficiali e le coppie del programma di Rai Uno al via sabato 12 settembre

Ballando con le stelle 2020 prende definitivamente forma: si scaldano i motori per il talent di Rai Uno firmato da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 12 settembre ... il pugile Daniele Scardina ...

Covid, somministrata la prima dose del vaccino italiano sull'uomo

Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid 'made in Italy' allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose al primo volontario. Presenti all'avvio dei test il presidente della R ...

